Le donne tra i Beati Paoli, Violante e le altre: una passeggiata letteraria

Giovani fanciulle, madri amorevoli, ammalianti seduttrici e spietate avvelenatrici. Violante a Gabriella, Peppa la Sarda, Aloisia: tutte protagoniste di un viaggio "in rosa" nell'universo narrativo sapientemente creato dallo scrittore Luigi Natoli. Sullo sfondo di una Palermo d'antan, fatta di ardenti passioni, tragiche morti, rapimenti e sinistri complotti, una passeggiata raccontata per ripercorrere le storie e i topoi letterari dei personaggi femminili de "I Beati Paoli".

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 16:00 a Porta Carini (ingresso Mercato del Capo). Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di €3 soci Tacus - €5 non soci. La partecipazione è valida solo su prenotazione. Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Le donne tra i Beati Paoli" è un format originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura.

L'evento è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata. Il percorso si snoda totalmente in esterna, non prevede ingressi a siti monumentali né approfondimenti di carattere artistico-architettonico. L'adesione è valida solo su prenotazione da effettuarsi, anche via WhatsApp. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, condizioni meteo avverse, anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.