De profundis, la visita guidata alla scoperta delle Catacombe dei Cappuccini

Una eccezionale visita guidata all’interno dell'antico cimitero dei Cappuccini, esteso al di sotto dei sotterranei del convento e denominato " Catacombe dei Cappuccini"; un gioiello storico-artistico risalente al XVI secolo, già tappa obbligata del Grand Tour settecentesco.

Edificato al di sopra di strutture precedenti, il convento è conosciuto in tutto il mondo per la presenza nei suoi sotterranei di vaste gallerie che ospitano al proprio interno circa 8000 cadaveri mummificati, alcuni in perfetto stato di conservazione, suddivisi per sesso e categoria sociale. Dal culto dei morti alle antiche tecniche di mummificazione studiate dal professore Alfredo Salafia, la visita, condotta dalla dott.ssa Manuela Randazzo guida turistica autorizzata, illustrerà la storia del sito e di alcuni dei personaggi imbalsamati al suo interno: Diego Velazquez, Filippo Pennino, Lorenzo Marabitti, Salvatore Manzella e la piccola Rosalia Lombardo, la “Bella Addormentata”, la bambina palermitana mummificata nel 1920, perfettamente conservatasi nel corso degli anni, riconosciuta a ragione come la “mummia più bella del mondo”.