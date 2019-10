Belladonna a Palermo, sulle orme di guaritrici e streghe tra medicina e inquisizione

Veleni, erbe magiche e magia popolare. Domenica 20 ottobre nuovo appuntamento con “Belladonna. Guaritrici, streghe e avvelenatrici”, la passeggiata raccontata ideata e proposta da Tacus Arte Integrazione Cultura sulle tracce di guaritrici, streghe e avvelenatrici. Da Giulia Tofana alla Vecchia dell'Aceto, dai ricettari delle medichesse di campagna ai processi per stregarìa, un itinerario storico-antropologico sul sottile confine che separa l'arte di sanare da quella di maleficare.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata. L'itinerario non prevede ingressi e si svolgerà totalmente in esterna. L'adesione all'evento è valida solo previa prenotazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di posticipare/annullare l'evento. Variazioni ed eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.