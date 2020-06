I Beati Paoli e il mistero della setta, una passeggiata tra leggenda e realtà

Uomini dai volti coperti che si muovono indisturbati, protetti dal buio della notte, nell'intricato reticolo di cunicoli e passaggi sotterranei cittadini, tra riunioni segrete, macchinazioni e processi sommari. Leggenda o realtà? Giustizieri o sicari? In equilibrio tra fonti storiche e tradizione letteraria, un'indagine itinerante sulla vera storia e nei luoghi della setta, per svelare intrighi e segreti di questi "signori della notte", vendicatori silenziosi e implacabili. Il raduno dei partecipanti è fissato alle 20:45 presso Piazza della Memoria (già via Giovan Battista Pagano, alle spalle del Tribunale). Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di €3 soci Tacus - €5 non soci.

In ottemperanza alle linee guida nazionali e regionali anti Covid-19, l'attività si svolgerà attraverso nuove modalità di partecipazione. Il gruppo sarà contingentato e sarà possibile aderirvi esclusivamente su prenotazione entro 48h dall'evento. Sarà necessario indicare i dati (nome, cognome e recapito telefonico) di ogni singolo partecipante che, in caso di necessità, saranno messi a disposizione delle autorità sanitarie competenti. Per l'intera durata dell'attività si dovrà mantenere sempre una distanza interpersonale di 1,5 metri e assicurarsi di avere con sé mascherina e gel igienizzante a base alcolica. Ricordiamo di restare a casa se in presenza di sintomi simil influenzali come tosse e/o raffreddore o di temperatura corporea superiore ai 37.5°. In caso di disdetta contattare la segreteria entro 24h dall'evento al fine di consentire la partecipazione ad altri utenti.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. “I Beati Paoli e il mistero della setta” è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura. L'evento è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e si svolgerà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.