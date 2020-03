I Beati Paoli e il mistero della setta: la passeggiata raccontata tra storia e leggenda

Per il ciclo "Luigi Natoli", sabato 14 marzo, l'Associazione Tacus Arte Integrazione Cultura propone un nuovo appuntamento con "I Beati Paoli e il mistero della setta", la passeggiata raccontata nei luoghi e sulla vera storia della sinistra setta protagonista di uno dei romanzi più celebri e amati del celebre scrittore palermitano.

Giustizieri o sicari? Chi furono davvero i Beati Paoli? Tra i vicoli del mandamento Monte di Pietà, nel cuore del quartiere Capo, attraverso fonti storiche e letterarie, un'indagine itinerante per svelare intrighi e segreti di questi "signori della notte", vendicatori silenziosi e implacabili. Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "I Beati Paoli e il mistero della setta" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e si svolge totalmente in esterna. L'adesione è valida solo su prenotazione obbligatoria. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.