"La vecchia dell'aceto", una passeggiata sulle orme di Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa

Una vecchia megera, un veleno eccellente ed una lunga scia di morte in una Palermo d'antan, dalle tinte fosche e infide. Venerdì 4 ottobre l'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura propone "La vecchia dell'aceto. Giovanna Bonanno e l'acqua avvelenata", la passeggiata raccontata storico-letteraria incentrata sulla figura di Giovanna Bonanno, nota al grande pubblico come Vecchia dell'Aceto e raccontata da Luigi Natoli in uno dei suoi romanzi più letti.

Nell'intricato groviglio dei vicoli del centro storico si consuma la vicenda di uno dei personaggi più caratteristici del folklore palermitano. Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 20:45 presso Piazza della Memoria. Il tour, gratuito per i soci Tacus, prevede un contributo di 5 euro per i non tesserati.

