"90100 project" la mostra fotografica dalla Francia sbarca a Palermo

Palermofoto® ACSI, nell’ambito di “Palermo Capitale della Cultura 2018”, presenta 90100 Project, un contenitore siciliano che mostra 12 visioni fotografiche eterogenee, 12 punti di vista creativi e sperimentali. Dentro questo contenitore gli autori rappresentano la libertà di esprimersi con una serie di percorsi fotografici diversi per genere e linguaggi. La selezione di artisti è legata alla sicilianità e mostra, in una tavola imbandita, una serie di progetti work in progress, fotografici e di fotoeditoria.

90100 Project approda a Palermo dopo essere stata esposta a Luglio in Francia, ad Arles nell’ambito del festival internazionale “Voies Off” ed avere riscosso un notevole successo di critica e pubblico Salvo Veneziano, Pietro Alfano, Giuseppe Sinatra, Dodo Veneziano, Alessia Lo Bello, Chiara Caponnetto, Marilla Sucameli, Francesco Paolo Catalano, Giuseppe Calafiore , Giancarlo Marcocchi, Luca Savettiere, Alessandro Di Giugno. Via Tasso, 4 – Palermo dal 19 Ottobre al 9 Novembre 2018 aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19 Vernissage – 19 Ottobre 2018 – ore 19 www.palermofoto.it