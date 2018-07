Editoria in crisi, 4 avvisi di licenziamento a Tgs: sindacato chiede intervento della Regione

Ancora licenziamenti a Tgs. L'emittente televisiva ha dichiarato l'esubero di quattro unità su 13 lavoratori del settore tecnico-amministrativo. I preavvisi di licenziamento per tre operatori e tecnici e un amministrativo sono state spedite la scorsa settimana e recapitate in questi giorni. A renderlo noto è la rappresentanza sindacale aziendale.

Si attende la convocazione all'ufficio provinciale del lavoro per il tentativo di conciliazione, ma le speranze di trovare un utile compromesso sono poche. "Sembrava che si stesse per raggiungere un'intesa, ma l'improvviso cambio di rotta dell'azienda ci ha colti di sorpresa - dice Federico Marino, Rsu aziendale - chiediamo un intervento della Regione perché si faccia mediatrice nella trattativa per evitare lo scontro nell'interesse tanto de lavoratori quanto dell'azienda".