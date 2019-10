Omer di Carini, la posizione dei rappresentanti dei lavoratori in merito allo straordinario

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Quanto scritto nell'articolo del 18 ottobre 2019 su palermotoday è da ritenersi profodamente grave. L'articolo in questione infatti tiene unicamente conto delle dichiarazioni dei rappresentanti della fiom Francesco foti e della Nidil Cgil Andrea Gattuso ,dichiarazioni che in alcun modo sono state discusse né condivise con le RSU di OMER,prime figure che dovrebbero curare problematiche e interessi dei lavoratori dell'azienda. Noi rappresentanti sindacali dei lavoratori della omer ,come richiestoci dai colleghi che rappresentiamo,intendiamo pertanto ribadire che tali dichiarazioni,delle quali veniamo a conoscenza unicamente dall'articolo in questione,per contenuti e modalità di divulgazione scelte siano da intendersi di carattere personale da parte di coloro che le hanno rilasciate e non certamente rappresentative del pensiero dei lavoratori e della realtà aziendale che siamo stati chiamati a rappresentare. In merito alla situazione specifica dello straordinario riportata all'articolo,da dipendenti ancor prima che rappresentanti,ci sentiamo in dovere di far notare come le dichiarazioni attribuite a Francesco Foti rappresentino una visione distorta ed enfatizzata della realtà aziendale. Le RSU della OMER S.p.A.