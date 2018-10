Lo spettro di nuovi licenziamenti alla Ksm: "A rischio 134 guardie giurate"

Licenziamenti in vista per 134 lavoratori della Ksm. A renderlo noto è Mimma Calabrò, segretario generale della Fisascat Sicilia, che parla di "situazione inaccettabile”.

"L’istituto di vigilanza Ksm dichiara un esubero di personale in Sicilia pari a 134 unità, di cui 53 a Palermo, 15 a Messina, 14 a Trapani, 33 a Caltanissetta, 19 ad Agrigento. - spiega la sindacalista - . A poco più di un anno dalla precedente procedura di licenziamento del personale avviata dalla Ksm che è costata il posto di lavoro a oltre 200 guardie giurate siciliane, l’azienda ci dica chiaramente cosa intende fare. Non vorremmo che questo sia il preludio di un ancora più nefasto futuro. Come si possono assicurare servizi se il personale è ridotto all’osso? Necessitano soluzioni strutturali e non tampone, solo così si potrà scongiurare il continuo susseguirsi di procedure su procedure che si traducono in licenziamenti su licenziamenti. I lavoratori e le loro famiglie sono stanchi di vivere col fiato sospeso. Attendiamo, dunque, l’esame congiunto per entrare nel merito della trattativa, sempre accanto ai lavoratori”.