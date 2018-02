Impiegato trasferito e non rimpiazzato, all'Inps ferme le pensioni dei marittimi: proteste

Alla sede Inps di Palermo l'ufficio che si occupa delle pensioni dei marittimi è rimasto sguarnito. L'impiegato che lavorava le pratiche dei marittimi a novembre è stato trasferito, senza però essere rimpiazzato. Succede così che un centinaio di marittimi, che hanno già maturato i requisiti per la pensione, da mesi aspettano invano il primo assegno. Chi persino dallo scorso ottobre.

A denunciarlo è Giuseppe Prestigiacomo, segretario confederale dell'Orsa per la provincia di Palermo. "Il ritardo nella lavorazione delle pensioni è inamissibile. Il danno ricade tutto sulle spalle dei lavoratori del settore marittimo, che da più di sei mesi non hanno avuto liquidata la pensione".

"La situazione all'Inps è insostenibile" prosegue il sindacalista dell'Orsa, che attacca a testa bassa sull'organizzazione del lavoro: "I ritardi nell'erogazione delle prestazioni previdenziali sono dovuti anche ad un utilizzo distorto del personale, come nel caso dei marittimi. La persona che per anni se n'è occupata ha chiesto di essere trasferito ad altre mansioni. Ad oggi non si è trovato il modo per sostituirla. Intanto le pensioni sono ferme e gli ormai ex lavoratori stanno perdendo la pazienza. I dirigenti responsabili andrebbero rimossi".

L'Orsa annuncia una diffida alla direzione provinciale dell'Inps e, contestualmente, avanzerà richiesta di accesso agli atti. "Se ci saranno i presupposti - conclude Prestigiacomo - procederemo con una denuncia penale e chiederemo i danni. Nel frattempo stiamo organizzando il settore marittimo per una manifestazione sotto gli uffici dell'Inps di Palermo". Interpellata sulla vicenda, la direzione provinciale dell'Inps riferisce di non voler rilasciare dichiarazioni.