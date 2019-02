Pistone cede 12 punti vendita in Sicilia, 250 lavoratori passeranno alla Unieuro

Con la comunicazione - a firma congiunta da parte della Pistone spa e della Carini Retail srl - è stata ufficializzata la cessione di ramo d'azienda di punti vendita a marchio Expert Pistone, distribuiti nell'l'intero territorio siciliano. Secondo quanto si evince dalla comunicazione inviata oggi ai sindacati, la cessione del ramo dovrebbe perfezionarsi entro il mese di febbraio. Dalla cessione (12 punti vendita in Sicilia) è escluso, tuttavia, il punto di vendita di Sciacca che rimarrà in capo alla Pistone spa.

"Già nel mese di gennaio - afferma Mimma Calabrò, segretario generale della Fisascat Cisl Sicilia - si era diffusa la notizia della cessione del ramo di azienda. Oggi giunge ufficialmente la conferma, con la comunicazione inviata dalle società, alle quali abbiamo già provveduto a richiedere un incontro".

Nella comunicazione le società rendono noto, tra l'altro, che nella stessa data in cui verrà effettuata la cessione, Pistone spa cederà, inoltre, l'intero capitale sociale di Carini Retail a Unieuro che, pertanto, controllerà il 100% della conferitaria.

"In un periodo così travagliato per l'economia siciliana, non si possono che accogliere favorevolmente tutte le soluzioni che garantiscano continuità lavorativa e reddituale degli oltre 250 lavoratori coinvolti nel trasferimento di ramo - conclude la sindacalista -. Attendiamo pertanto la convocazione dell'esame congiunto per entrare nel merito della questione".