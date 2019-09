La Ue punta i riflettori sull’occupazione over 45: in prima fila associazione siciliana

Come scrivere una mail di presentazione per cercare un lavoro? Come leggere un annuncio online? Come muoversi sui social e in particolare su Linkedin? Nel contesto del mercato del lavoro europeo, oltre il 50% dei candidati utilizza i social media per trovare lavoro. Di loro, il 67% utilizza Facebook e il 35% utilizza Twitter. D'altra parte, l'87% dei reclutatori usa Linkedin per prendere informazioni sui candidati, e il 55% usa Facebook (Jobvite, 2016). In ogni caso, i social media al giorno d'oggi sono uno strumento significativo per il processo di reclutamento e selezione per molte aziende e individui che sono alla ricerca di un lavoro.

Per contro, secondo i dati pubblicati dall’Eurostat, il 28% della popolazione italiana tra i 45 e i 54 anni ha scarse competenze digitali, mentre il 57% delle aziende italiane usa internet per la selezione del personale (fonte: Hays’ Italia Guide - 2017). Per questo l’Unione Europea ha deciso di intervenire e ha messo in moto, attraverso il programma Erasmus+, e la divulgazione delle relative linee guida, un sistema di cooperazione tra Romania, Italia, Portogallo, Grecia, Spagna e Inghilterra, per la creazione di una piattaforma E – Learning (medlit45.eu) che possa dare le giuste risposte di crescita e sviluppo rivolte a questo segmento di popolazione.

A fare da capofila la Romania con la Ong Andctr, che ha coinvolto, unica per l’Italia, l’associazione siciliana Prism, presieduta da Alessandro Melillo, con sede a Enna e a Palermo. “Un’inadeguata cultura digitale è la reale barriera contro un vero sviluppo dell’occupazione – commenta Simone Indovina, project manager di Prism – il progetto, giunto alla sua fase conclusiva, ha l’obiettivo di sviluppare le competenze digitali - media degli adulti disoccupati, con scarse qualifiche, sopra i 45 anni, attraverso strumenti innovativi in ​​modo che siano motivati ​​e in grado di costruire una solida identità professionale online, per rafforzare il loro accesso all’occupazione, portando all’inclusione sociale ed economica.”