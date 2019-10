Paccheri alla Franco e Ciccio, un piatto per coniugare il cinema e la cucina

Chi meglio di un esperto di​​ cucina e appassionato del duo palermitano che ha​​ fatto la storia della comicità poteva ideare un prelibato piatto a loro​​ dedicato. Sulle tavole arriva così un nuovo primo tutto da gustare a firma di​​ Giuseppe Li Causi: i paccheri alla Franco e Ciccio, un mix di sapori che –​​ come ha spiegato il suo creatore – assecondano i gusti dei due attori​​ siciliani, amante del pesce l’uno e buona forchetta in fatto di prodotti dell’ orto l’altro.

Collezionista dei loro film e promotore dell’intestazione ai due​​ attori di una piazzetta a Palermo, Li Causi è uno chef apprezzato anche in tv​​ per le​​ partecipazioni ai programmi La Prova del Cuoco e I Soliti Ignoti, anche​​ insieme alla sorella di Franchi Stefania Benenato. Per provare a riproporre in tavola il piatto del cuoco, gli ingredienti​​ principali sono pasta fresca, salmone e zucchine e coniugare la cucina con il​​ cinema italiano.

