Processioni, passeggiate in moto e bici: ecco come cambia la viabilità nel weekend

Processioni, spettacoli, passeggiate in moto e bici: sono alcuni degli eventi previsti nel weekend, destinati a influenzare la viabilità in città. Lo rende noto la polizia municpale, informando che sabato si svolgeranno due processioni religiose a traffico aperto per le quali si prevedono rallentamenti rispettivamente nella zona di corso Calatafimi-via Paruta e in viale del Fante. Domani e domenica, inoltre, il Cassaro Alto ospiterà la manifestazione “Ballarò significa Palermo di Primavera 2018”, che prevede la chiusura al transito pedonale in corrispondenza delle postazioni in cui saranno previsti gli spettacoli danzanti.

Domenica si svolgerà l’evento religioso in onore di Santa Rita da Cascia in via Giuseppe di Mensa; in mattinata si terrà la manifestazione motociclistica “Motoakkianatamuntipiddirinu” con una carovana di motociclette a traffico aperto dal centro commerciale Forum per le vie della città con tappa finale al santuario di Monte Pellegrino. Dalle ore 11.30 alle ore 13.00 la passeggiata animata “Carovana dei diritti. Progetto kids welcome. Play to know Palermo” sfilerà per le vie del centro con tappa a Palazzo delle Aquile. Nel pomeriggio il Memorial Silvio Signorelli prevede una passeggiata ciclistica a Bonagia.

Sabato 26 maggio 2018

Ore 16.30 – via Paruta – Processione religiosa parrocchia San Basilio Magno. Itinerario: via Paruta nei due sensi, corso Calatafimi, via L. Mancuso, via Cesare Terranova, via D. Russo, via Paruta, rientro in chiesa.

Ore 18.00 – via dei Leoni – Processione religiosa parrocchia San Giuseppe ai Leoni. Itinerario: viale del Fante 20/A, via dei Leoni, piazzale del Fante. Proseguimeno in viale del Fante ed ingresso nell’area condominiale di viale del Fante 56.



Domenica 27 maggio 2018

Ore 6.00 (fino alle ore 24.00) - Manifestazione religiosa della Chiesa di Santa Rita da Cascia via Giuseppe di Mensa – (O.D. 548)

Via Giuseppe Di Mensa, intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 06,00 alle ore 24.00 del giorno 27 Maggio 2018; chiusura al transito veicolare, al passaggio della processione che si svolgerà il giorno 27 Maggio 2018, dalle ore 16,00 e sino a cessate esigenze, lungo il seguente itinerario: via Di Mensa, p.zza Don Bosco, Via Sampolo, via Arimondi, via Marchese di Villabianca, via Cordova, via Moscardello, via Pantaleone, via Marchese di Roccaforte, via La Marmora, via Cirrincione, via S. Scrofani, via M. D'Azeglio, via La Marmora, via Marchese di Roccaforte, via Di Mensa. Tutti gli sbocchi ed attraversamenti stradali situati in adiacenza del percorso della Processione dovranno essere presidiati dal personale dell'Organizzazione.

Ore 9.00 (fino alle ore 13.00) - Passeggiata Motociclistica – Motoakkianatarimuntipiddirinu - (O.D. 394)

Ore 10,45 alle 13,00, nelle sotto elencate vie e piazze attraversate dai veicoli iscritti all'evento, e per le quali non occorre predisporre limitazione alla circolazione veicolare e/o pedonale, in quanto aperte al traffico veicolare pertanto, saranno rispettate doverosamente, dalla carovana dei partecipanti alla edizione 2018 della Motoakkianatarimuntipiddirinu, le norme impartite dal N.C.d.S. e dal suo Regolamento di esecuzione e attuazione nonché, quanto disposto dal Comune di Palermo attraverso le proprie Ordinanze e la rispettiva segnaletica.



I partecipanti al raduno prenderanno il via dal Parcheggio Forum per proseguire verso la Bretella Forum, Via Salvatore Corleone, Via Gaetano di Pasquale, Via F. Pecoraino, Via Giuseppe Cìrrincione, Via Emiro Giafar, Svincolo Giafar, Viale Regione Siciliana, Via E. Basile, Corso Tukory, Corso Re Ruggero, P.zza Indipendenza, Via Re Ruggero, P.zza Indipendenza, Corso Calatafimi: ingressso su Via V. Emanuele (Cassaro alto): Via M. Bonello, Via Papireto, P.zza V. E. Orlando, Via N. Turrisi,Via S. Balsano, Via Volturno, P.zza G. Verdi, Via Cavour, P.zza XIII Vittime, Via F.sco Crispi, P.zza Ucciardone, Piano dell'Ucciardone, P.zza A. Caponnetto, Via Montepellegrino, Via I. Rabin, Largo A. Sellerio, Via P. Bonanno, Spianata Sacra Grotta. Via Padre G. Cascini, tratto compreso tra P.le S. Pappalardo Belvedere ) e la Spianata alla Sacra Grotta via M. Ercta (esclusa): divieto di sosta con rimozione dalle ore 09,00 alle 13,00 del 27/05/20/8 e comunque sino al termine della manifestazione ad eccezione dei veicoli partecipanti.



Ore 13.00 (fino alle ore 18.00) – Bonagia - Passeggiata ciclistica “Memorial Silvio Signorelli” – (O.D. 570). Chiusura al transito veicolare con esclusione dei velocipedi partecipanti alla manifestazione e Divie­to di Sosta con rimozione coatta ambo i lati nel sotto elencato itinerario: via Della Giraffa, tratto compreso tra la via Papa Giovanni XXIII e via Dell'Antilope, via Dell'Antilope, tratto compreso tra via Della Giraffa e la via Del Levriere; via Del Levriere: tratto compreso tra via Dell'Antilope e via Del Segugio; via del Segugio: tratto compreso tra la via del Levriere e la Via Guido Rossa; via Guido Rossa: tratto compreso tra la via del Segugio e la Via Papa Giovanni XXIII; via Papa Giovanni XXIII, tratto compreso tra la via Guido Rossa e la via dell'Ermellino e da via Dell'Ermellino alla via della Giraffa. Le vie dell'Antilope e del Levriere saranno transennate per la metà della carreggiata al fine di con­sentire ai residenti l'entrata e l'uscita con i propri mezzi; i partecipanti al completamento dell'ultimo giro proseguiranno a transito aperto da via dell'Antilope e la via Moneta Ernesto Teodoro a seguire per via Aloi, Viale della Regione Siciliana S.E. e via Villagrazia con arrivo al civ. 581



Sabato 26 e domenica 27 maggio 2018

Dalle ore 00.00 del 26 maggio alle ore 01.00 del 28 maggio - Ballarò significa Palermo di Primavera 2018 – (O.D. 598). Via Vittorio Emanuele, tratto compreso tra la via Matteo Bonello e la piazza Villena: chiusura al transito pedonale nelle aree interessate al posizionamento di n° 13 postazioni indicate quali " Isole della Danza", 20 cavalletti espositori e 4 pannelli Totem, dalle ore 00.00 del 26/05/2018 alle ore 01.00 del 28/05/2018.-