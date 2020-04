Via Olio di Lino, lavori finiti ma il Comune non riapre la strada: "Borgo Molara è isolata"

I lavori di rifacimento dell'asfalto in via Olio di Lino sono finiti da circa 15 giorni, ma il Comune non ha ancora revocato l'ordinanza che vieta il divieto di transito in un tratto della strada. E così Borgo Molara rimane isolata dai collegamenti di linea dell'Amat. Niente bus quindi e cittadini, anziani soprattutto, letterlamente penalizzati.

A sollevare il caso è il presidente della commissione consiliare Attività produttive, Ottavio Zacco, che sollecita al Comune la revoca dell'ordinanza sindacale in modo tale da "ripristinare linea Amat 380 e aprire al transito la via Olio di Lino, in quanto questa situazione crea disagio a numerosi cittadini".

"Ai primi di aprile - ricostruisce Zacco - era stata firmata una ordinanza sindacale che vietava il transito veicolare in un tratto di via Olio di Lino per un cedimento del manto stradale, causato dalla rete fognaria. Considerato che amap ha già terminato i lavori da qualche giorno, si chiede l'immediata revoca dell'ordinanza. Il Comune faccia in fretta".