Vergine Maria, segata e gettata in mare la sbarra che vieta l'accesso alle auto in spiaggia

Ha avuto vita breve la sbarra installata a pochi passi dalla spiaggia di Vergine Maria, in prossimità della Tonnara Bordonaro, per impedire l'accesso alle auto in un parcheggio abusivo. Ignoti nella notte hanno provveduto a segarla e gettarla in mare.

La protezione era stata montata lo scorso 28 giugno, rispondendo alle richieste di pedonalizzazione più volte avanzate dall'associazione Comitati Civici, dalla Pro Loco Nostra Donna del Rotolo - Vergine Maria e Palermo Indignata e dal Circolo Mesogeo di Legambiente.

Il sindaco Leoluca Orlando ha disposto il ripristino e una presenza della polizia municipale "che prevenga l'utilizzo scorretto del litorale", bollando il gesto come l'azione di "volgari e incivili palermitani, che non comprendono che Palermo sta cambiando. Certamente non resteranno impuniti".

Parla di "attacco diretto alle istituzioni e alla legalità" il consigliere della Settima Circoscrizione, Salvo D'Asta, che afferma: "Non ci fermeremo fino a quando il cittadino non butterà giù il muro d'omerta. La Palermo che sta cambiando è stanca di subire queste umiliazioni. Adesso bisogna dare una risposta a questo scempio".

Gallery