VIDEO | Omicidio di Terrasini, folla tenta il linciaggio all'uscita del presunto assassino

Alberto Mulè è accusato di aver accoltellato e ucciso Paolo La Rosa. Per gestire la moltitudine di persone che si è radunata in via Faro Pizzoli e prevenire problemi sono intervenuti anche agenti in tenuta antisommossa. Le urla: "Figlio di b..."