Tenta furto negli spogliatoi del Policlinico: colpo in fumo grazie ad un infermiere

Furto sventato al Policlinico grazie all'intervento di un infermiere. Stanotte, intorno alle 4, un ladro è entrato al pronto soccorso, è salito al secondo piano ed ha raggiunto gli spogliatoi del personale dove ha tentato di aprire gli armadietti. L'infermiere l'ha sorpreso sul fatto e ha chiamato gli addetti alla sicurezza della Ksm che lo hanno bloccato.

Grazie al lavoro di squadra il colpo quindi è andato in fumo. "Grazie a Massimo Bua - ha commentato il commissario del Policlinico, Fabrizio De Nicola - per il suo gesto coraggioso e alla società Ksm per il tempestivo intervento".

Poco meno di tre mesi fa, almeno due ladri hanno fatto razzia negli spogliatoi di medici e infermieri del reparto di Ematologia. Ad avere la peggio uno specializzando al quale hanno rubato attrezzatura medica, tesserino, contanti, bancomat e chiavi dell'auto. Risale al 10 gennaio scorso, invece, il furto messo a segno nella stanza del primario di Audiologia al quale è stato rubato il computer nel quale era installato un sofisticato software per la riabilitazione dell’acufene.