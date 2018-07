La strage senza verità, Palermo non dimentica Borsellino e i suoi angeli | Diretta

Una ferita non ancora rimarginata e che brucia oggi - 19 luglio 2018 - esattamente come il 19 luglio 1992. Quella afosa giornata estiva Palermo fu squarciata da un'esplosione che uccise il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli. Un copione già vissuto poco prima, il 23 maggio dello stesso anno, a Capaci con Giovanni Falcone e i suoi angeli custodi. Dopo 26 anni Palermo non dimentica, al contrario, celebra le sue vittime e chiede verità. Tanti gli appuntamenti in programma.

Ore 10 - I volontari dell'associazione Agende Rosse si sono dati appuntamento al Parco Uditore e alcuni bambini hanno piantato degli alberi in memoria delle vittime delle stragi del 1992.

Ore 9.20 - "Le sue inchieste hanno costituito delle pietre miliari nella lotta contro la mafia in Sicilia. Insieme al collega e amico Giovanni Falcone, Borsellino è diventato, a pieno titolo, il simbolo dell’Italia che combatte e non si arrende di fronte alla criminalità organizzata". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda così Paolo Borsellino.

Ore 8.20 - La famiglia Borsellino ha partecipato a una messa celebrata nella Chiesa di San Francesco Saverio all'Albergheria, comunità impegnata per il riscatto del territorio e alla quale è da sempre legata. A celebrare il rito è stato don Cosimo Scordato.

Il processo

Dopo anni di processi, migliaia di pagine confluite in atti ufficiali, lo scorso 1^ luglio la Corte d’assise di Caltanissetta nella sentenza del Borsellino quater hanno messo nero su bianco l'esistenza "di uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana", un "disegno criminoso" realizzato in una convergenza di interessi tra Cosa nostra e altri centri di potere che non sopportavano il lavoro di Paolo Borsellino. Dopo 26 anni si cerca ancora di capire, si cercano colpevoli e mandanti. Si cerca ancora la verità. La cercano i familiari - solo ieri l'audizione in commissione antimafia di Fiammetta Borsellino, che chiede risposte ai tanti perchè ancora senza risposta - la cercano i cittadini che ogni anno si mobilitano e prendono parte alle manifestazioni per non dimenticare.

"Dopo ben 26 anni - dice il sindaco Leoluca Orlando - è forse giunto il momento in cui sarà possibile conoscere la verità sulle stragi di mafia del 1992. Dopo la sentenza sulla ignobile trattativa e quella sui depistaggi dell'indagine su via D'Amelio, è ormai chiaro e acclarato giudiziariamente che una parte dello Stato si è impegnata attivamente per coprire la verità e i responsabili politici e materiali di quegli eventi tragici. Se lo Stato vuole, come dovrebbe, recuperare la credibilità perduta con uno dei più scandalosi episodi di denegata giustizia della storia repubblicana, è ora di farlo. E' ora di rendere giustizia non solo alle vittime e alle loro famiglie, ma a tutto il Paese, perché quei fatti certamente cambiarono la storia d'Italia. Le tante manifestazioni organizzate dalla società civile in questi giorni dimostrano che certamente i cittadini non hanno smesso di battersi per la verità, né hanno smesso di sperare che sia possibile raggiungerla".