Fermato ai Danisinni e trovato con mezzo chilo di hashish negli slip: arrestato

Aveva l'hashish nascosto perfino negli slip. I carabinieri del nucleo operativo di Piazza Verdi durante un servizio antidroga in via Danisinni hanno arrestato con l'accusa ai fini di spaccio V.B., 36enne già noto alle forze dell’ordine. L'uomo infatti era già stato arrestato nel corso dell’operazione antidroga "Horus" nel gennaio 2014.

"I militari - si legge in una nota - hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto e hanno deciso di procedere al controllo. A seguito di perquisizione personale è stato rinvenuto mezzo chilo di hashish, suddiviso in 5 panetti. Panetti che erano nascosti negli slip e nei bermuda". La droga è stata sottoposta a sequestro e trasmessa al laboratorio del comando rovinciale per le analisi di rito. L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.



