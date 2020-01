In cerca di sesso su "Bakeca" viene minacciato: "Dammi i soldi o pubblico il tuo numero"

Tramite un sito di incontri conosce un ragazzo di vent'anni e concorda un incontro per consumare un rapporto sessuale a pagamento. Quando però il giovane scopre che dall'altra parte dello schermo c'è un uomo e disdice l'appuntamento lo inizia a ricattare: senza il denaro il suo numero di telefono sarebbe stato reso pubblico. I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno arrestato un 47enne di Misilmeri con l'accusa di tentata estorsione.

Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma il giovane, navigando sul sito internet “Bakeca Incontri Palermo”, ha deciso contattare una donna - o almeno quella che lui credeva tale - per concordare una prestazione sessuale a pagamento. Il 20enne, appurato che l’utenza era in verità quella di un uomo, è tornato sui propri passi e ha annullato l'incontro focoso. Il 47enne però non ha accettato l'idea e, tramite messaggi vocali su WhatsApp, ha iniziato a minacciarlo. Senza il pagamento dei 45 euro pattuiti, avrebbe reso pubblico il suo numero di telefono sullo stesso sito d’incontri.

Il 20enne ha finto di accettare le condizioni del 47enne ma ha chiesto aiuto ai carabinieri. L'arresto è scattato poco prima che ricevesse il denaro da parte della vittima.