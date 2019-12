VIDEO | Il blitz dei finanzieri: fermato il trafficante di bionde con 500 stecche di sigarette "vietate"

Le Fiamme Gialle hanno individuato l’auto guidata dall'uomo, un trentenne palermitano, che era diretta verso Palermo. Al termine delle ispezioni è stato tratto in arresto per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e portato in carcere