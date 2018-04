Tonnara Bordonaro, sequestrata la pedana in legno: "Pericolosa per cittadini e turisti"

Sigilli alla pedana in legno della Tonnara Bordonaro che porta alla spiaggia di Vergine Maria. Il nucleo Servizio sicurezza sedi e controlli stradali della polizia municipale, la capitaneria di porto ed ai vigili del fuoco hanno sequestrato la pedana realizzata nel 2007 perché considerata pericolosa per l'incolumità dei cittadini e dei turisti che nelle giornate affollano questa fetta di spiaggia. A segnalare il rischio, oltre ad alcuni cittadini e associazioni, il gruppo del Movimento 5 Stelle. "Purtroppo le borgate marinare - dichiara il consigliere comunale Igor Gelarda - soffrono dell’assoluta mancanza di attenzione per 9 mesi all’anno. Quando poi si avvicina la stagione balneare tutti i nodi irrisolti vengono al pettine".

Già nel dicembre 2014, a seguito di vari esposti presentati dalle associazioni della zona, era stato eseguito il sequestro del muro perimetrale e del ponticello pedonale. A distanza di quasi quattro anni la situazione sembrerebbe non essersi mai sbloccata. “In questo caso - prosegue Gelarda (in foto) - sembrerebbe che la pedana sia di proprietà del Comune, o comunque risulterebbe affidata ad esso. Così come per Sferracavallo e in generale per Vergine Maria, zone connotate storicamente e geograficamente, non sembra esserci la minima progettualità o la volontà di effettuare interventi di riqualificazione delle borgate".

Annunciando un’interrogazione indirizzata al sindaco Leoluca Orlando, il consigliere del M5S sposta l’attenzione su un altro punto che riguarda l’area della tonnara: "Una decina di giorni fa sono cominciati i lavori di carotaggio per recuperare l’antico approdo della tonnara: un lavoro da 600 mila euro per il quale, attualmente, risultano finanziati appena 11 mila euro. Lavori che si devono alla caparbietà e alla determinazione della proloco ‘Nostra donna del Rotolo di Vergine Maria’ e per i quali speriamo che il Comune finanzi il resto delle somme. Anche se nutro seri dubbi in tal senso. Chiederò maggiori informazioni sulla pedana, chi è il proprietario e il responsabile, ma soprattutto quali sono gli atti e i provvedimenti che il Comune vuole adottare. Infine devo fare un plauso alla polizia municipale. Nonostante la carenza di uomini e mezzi riesce a svolgere egregiamente l’attività di controllo del territorio".

Gallery