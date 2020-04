Scuola Michelangelo occupata da famiglie con bimbi piccoli, maxi bonifica della Rap

Questa mattina è stato completato un intervento di pulizia con la rimozione di ingombranti e di rifiuti misti nell’ex scuola di viale Michelangelo attualmente occupata. "Rap - si legge in una nota - ha prontamente avviato il massiccio intervento di pulizia straordinaria già ieri pomeriggio, impegnando due aree tecniche. Dall’area igiene del suolo di Rap sono entrate in campo quattro persone e due autocarri a vasca. Otto i viaggi effettuati. Riempito di rifiuti circa mezzo compattatore. Dall’area raccolta differenziata di Rap a supporto sono entrati in campo altri due operai e un autista con una gru e un aurocarro a pianale. E' stato riempito mezzo scarrabile di materiale ingombrante (circa 50 pezzi ) e portati via quattro frigoriferi".

“Si tratta di un intervento certamente eccezionale - dice il sindaco Leoluca Orlando - per garantire comunque a tutte le famiglie coinvolte, alcune delle quali con bambini piccoli, una situazione igienica e di decoro più adeguata. Anche questo fa parte degli interventi complessivi realizzati in questo periodo perché tutti siano aiutati e nessuno sia lasciato da solo ad affrontare un momento di particolare difficoltà".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così il presidente della Rap Giuseppe Norata: “Davanti al degrado e al contesto in cui ci siamo trovati, si è ritenuto opportuno intervenire, senza indugio e con urgenza, per ripristinare il decoro e l’igiene in un sito abitato da famiglie e, quindi, anche da bambini che giocavano in mezzo alla sporcizia, con grave rischio per la salute degli stessi".