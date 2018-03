Pesca, arriva il decreto regionale: dopo 8 anni autorizzata la pesca di cicirello e rossetto

Dopo 8 anni sarà nuovamente possibile pescare cicirello e rossetto nei mari della Sicilia. E’ stato emesso dal Dipartimento regionale della pesca mediterranea il decreto che permetterà di riprendere questa pesca speciale, vietata a partire dal 2010. "Grande soddisfazione" per un provvedimento "lungamente atteso e invocato" dalle marinerie nostrane è stato espresso in una nota congiunta da Gaetano Mancini, presidente di Confcooperative Sicilia, e Nino Accetta, presidente di Federcoopesca Sicilia.

"Si tratta di una svolta storica per la marineria e la pesca siciliana. Continueremo il nostro impegno - ha dichiarato l'assessore regionale alla Pesca e all'Agricoltura, Edy Bandiera - per rilanciare un settore strategico per la Sicilia, anche contrastando le tante limitazioni e rivendicando maggiori opportunità. I nostri pescatori - ha proseguito Bandiera - non chiedono assistenzialismo o risorse, ma chiedono solo di poter andare a pescare”.

Il provvedimento arriva dopo la nomina di una commissione interna per valutare la “coerenza con gli obiettivi proposti con il Programma operativo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e la congruità sull'ammissibilità delle spese dei progetti presentati” inerenti al "Programma di raccolta dati biologici sul rossetto (Aphia minuta) e sul "cicerello" (Gymnammodytes cicerelus) nelle aree marine costiere della Sicilia", finalizzato alla definizione di una proposta di piano per lo sfruttamento sostenibile di tali specie ittiche.

"Non possiamo non rimarcare - dice in particolare Mancini - la puntualità e la serietà con le quali sia l'assessore Bandiera (in foto) che il dirigente generale Dario Cartabellotta hanno dato seguito agli impegni assunti poche settimane fa a Portopalo di Capo Passero, partecipando ad una assemblea di nostri pescatori".