Tenta di rapinare due volte lo stesso negozio: arrestato in via Brunelleschi

Incappucciato, ha tentato di rapinare un negozio di detersivi al Cep, senza riuscirsi per la veemente reazione del proprietario dell'esercizio commerciale. I carabinieri della stazione Palermo Borgo Nuovo, hanno arrestato in flagranza di reato di tentata un palermitano di 32 anni (C.T. le sue iniziali). Si tratta di un volto noto alle forze dell’ordine. E' successo in via Brunelleschi.

"I militari - spiegano dal comando provinciale dell'Arma - sono intervenuti durante un servizio di prevenzione dei reati predatori e di verifica delle misure volte al contenimento del Covid-19. Dopo aver ricevuto la segnalazione della tentata rapina i carabinieri hanno intrapreso immediatamente le ricerche del 32enne che è stato intercettato e fermato dopo un breve inseguimento a piedi. Successivi riscontri hanno consentito di accertare che l'uomo il giorno precedente aveva già rapinato lo stesso negozio armato di coltello. In quella circostanza aveva asportato il registratore di cassa contenente 350 euro". Il 32enne è stato portato al Pagliarelli ed è in attesa dell’udienza di convalida.