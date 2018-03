Zona corso Calatafimi, corriere rapinato e rinchiuso nel retro del furgone

Rapinano corriere e lo rinchiudono nel retro del furgone. E’ successo oggi pomeriggio in via dei Fiori, una traversa di corso Calatafimi, dove due malviventi hanno colto di sorpresa un dipendente della TnT che stava depositando della merce sul mezzo. Dopo averlo strattonato e minacciato sono riusciti a portargli via i contanti che aveva in tasca, ma il bottino è ancora da quantificare.

A chiamare la polizia è stato lui stesso mentre si trovava al buio e senza alcuna possibilità di uscire. Sul posto sono intervenute due volanti che hanno consentito al corriere di uscire e raccontare quanto accaduto. La vittima ha riferito di essere stato avvicinato da due giovani a volto coperto e non armati che lo hanno costretto a consegnargli i soldi. Chiesta l'acquisizione delle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.