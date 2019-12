Differenziata a passo di gambero: a Palermo nel 2018 solo il 10% di rifiuti riciclati

Differenziata a passo di gambero. A Palermo nel 2018 si è riciclata una quantità inferiore di rifiuti rispetto al 2017. E' quanto emerge dal rapporto 2019 dell'Ispra (Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale) sulla gestione dei rifiuti in Italia. Lo scorso anno la produzione della raccolta differenziata è stata di 38.420,6 tonnellate, mentre nel 2017 aveva toccato quota 50.901,1 tonnellate.

Un salto all'indietro che ha fatto scendere la differenziata dal 13,83% al 10,48%. In pratica, quasi il 90% dei rifiuti prodotti lo scorso anno in città è andata a finire in discarica, contribuendo a far saturare in pochi mesi l'impianto di Bellolampo.

I dati dell'Ispra, lo ricordiamo, fanno riferimento al 2018 e non tengono conto degli ultimi dodici mesi. Secondo l'assessore comunale all'Ambiente, Giusto Catania, il trend negativo è stato invertito: "Nel 2019 ci sono stati dei miglioramenti: ad ottobre siamo al 19%" dice a PalermoToday, correggendo parzialmente il tiro rispetto alla nota diffusa dall'ufficio stampa del Comune. Una nota fuorviante, perché non specificava l'anno preso a riferimento dall'Ispra, ovvero il 2018.

"Il dato di Palermo - aggiunge Catania - non è consolante poiché siamo ancora lontani da standard accettabili. E' evidente che a Palermo bisogna intervenire, oltre che sull'aumento della differenziata, soprattutto per ridurre la produzione di rifiuti poiché siamo oltre il dato pro-capite nazionale. Ogni cittadino palermitano infatti produce circa 100 chili di rifiuti all’anno in più rispetto alla media nazionale".

Un altro campanello d'allarme viene suonato dal sindaco Orlando e riguarda "il preoccupante abbandono degli ingombranti, sul quale abbiamo già segnalato e denunciato anomalie tali da far sospettare l'esistenza di un'organizzazione ben rodata". Il sindaco infine sottolinea che "Palermo continua ad essere la quinta città, tra i capoluogo di Regione, con la tariffa Tari più bassa".