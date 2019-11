Chiedono più tutele e aumenti: sit in di protesta dei vigili del fuoco, poi 4 giorni di sciopero

Le somme approvate dal Consiglio dei Ministri insufficienti per il rinnovo del contratto, il riconoscimento della categoria di lavoro usurante, la mancata tutela per gli infortuni e malattie professionali da parte dell’Inail e l’equiparazione con gli altri corpi dello Stato del comparto sicurezza. Sono solo alcuni dei punti della protesta che porterà i vigili del fuoco di Palermo, così come in tutto il Paese, in piazza venerdì. L'appuntamento è alle 9 davanti alla Prefettura. “Perché i vigili del fuoco meritano di più”, è lo slogan della manifestazione indetta da Fp Cgil Fns Cisl e Uilpa in tutto il territorio nazionale. I sindacati hanno anche proclamato quattro giorni di sciopero i prossimi 21 novembre (dalle 16 alle 20), 2 dicembre (dalle 10 alle 14), 12 dicembre (dalle 16 alle 20) e 21 dicembre (10 - 14).

“Richiameremo – spiega Ermanno Ramirez componente della segreteria provinciale e regionale Fns Cisl - l’attenzione delle istituzioni nazionali su una situazione che grava sui vigili del fuoco e che avrà un forte impatto economico sui lavoratori nel futuro”. Fra i punti anche la richiesta di “una maggiore valorizzazione del proprio lavoro dal punto di vista retributivo e previdenziale”. “Siamo con i vigili del fuoco – commenta Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani – che ogni giorno rischiano per garantire la sicurezza dei cittadini. Dobbiamo molto a questo Corpo dello Stato, per questo saremo a loro fianco venerdì. Il governo nazionale ci ascolti”.