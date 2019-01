Anziana col girello torna alla carica e blocca il traffico: "Comune ripari strade e marciapiedi"

A distanza di quasi un anno, pochi giorni dopo il Capodanno, è tornata più agguerrita che mai, per protestare e chiedere all’Amministrazione di sistemare strade e marciapiedi. Una donna di 84 anni questa mattina ha bloccato il traffico in via Alcide de Gasperi piazzandosi nel mezzo della carreggiata con il suo girello e una cartella piena di documenti sottobraccio.

Una manifestazione improvvisata che da più di un’ora ha fatto sprofondare la zona nel caos, tanto da rendere necessario l’intervento della polizia municipale e di un’ambulanza del 118. I vigili urbani hanno tentato il dialogo con la donna che, però, non vuole saperne nulla di spostarsi e lasciare passare le auto: pretende dal Comune quelle risposte che sino ad oggi non avrebbe ricevuto.

Sembrerebbe infatti che l’anziana donna abbia scritto più volte all’Amministrazione chiedendo conto e ragione della mancata manutenzione stradale che impedisce a lei e al suo girello di muoversi senza difficoltà. Dopo aver rifiutato le cure dei sanitari del 118 è stato richiesto l’intervento dei carabinieri. Adesso l'arzilla 84enne rischia anche una denuncia per occupazione di sede stradale.

Le foto scattate un anno fa in via Alcide De Gasperi