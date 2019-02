Prostitute nella zona di via Lincoln, la proposta: "Foto a casa degli avventori"

Telecamere in strada e foto recapitata a casa per fronteggiare il fenomeno della prostituzione in via Lincoln e nelle strade limitrofe. E' questa la provocatoria proposta lanciata dal vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao. "Chiedo - scrive Nicolao in una nota - che si attivi il servizio delle telecamere per pizzicare in flagrante i 'frequentatori hard' in via Lincoln, via Gorizia, via Alessandro Manzoni, via Garibaldi e via Milano".

Da anni i residenti di queste strade protestano per tutto ciò che sono costretti a sopportare ogni sera: urla, schiamazzi, rapporti consumati sotto le finestre e sporcizia. "Pur riconoscendo che il problema non riguarda solamente le povere sventurate che per pochi euro danno via il proprio corpo - sottolinea Nicolao - ma soprattutto ciò che registi specializzati mettono in pratica tutte le notti schiavizzando povere donne minacciandole e ricattandole. Ecco il motivo per il quale si chiede al comandante della polizia municipale di attivare la stessa procedura 'street control' messa in pratica alla Favorita per colpire gli avventori con la foto da spedire a casa".