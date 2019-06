Cronaca Sperone / Via Messina Marine

Evaso dopo permesso premio viene rintracciato da un poliziotto fuori servizio: arrestato

Catturato Domenico Zona, pregiudicato palermitano di 35 anni, che due mesi fa non era rientrato in carcere, facendo perdere le sue tracce. L'uomo è stato "pizzicato" in via Messina Marine da un agente, che ha subito chiamato i rinforzi. Rinchiuso al Pagliarelli, dovrà scontare la sua pena residua