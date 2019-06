La Finanza alla Fondazione orchestra sinfonica: indagine sulle spese della Bonafede

Sembra essere una poltrona scomoda quella di Ester Bonafede, tornata al vertice dalla Fondazione orchestra sinfonica siciliana da pochi girìorni. L'architetto ed ex assessore regionale era già stata sovrintendente e gli uomini della guardia di finanza sono andati nella sede della Fondazione al Teatro Politeama per acquisire alcuni documenti proprio sulla passata gestione.

Le fiamme gialle hanno portato via le fatture delle spese per alcuni mobili acquistati e i contratti per delle consulenze. Atti relativi alla richiesta di messa in mora contro Bonafede per 40 mila euro firmata dall'ex presidente del cda Salvo Cincimino. Le acquisizioni sono state richieste dalla procura della Corte dei conti, che ha aperto un fascicolo.

Intanto nel contratto della Bonafede c'è l'obbligo di una dichiarazione attestante "l'insusistenza di cause di incompatibilità e di conferibilità, l'insussistenza di procedimenti giudiziari in corso e l'insussistenza di conflitti di interesse con la Foss nonché l'estinzione di procedimenti pendenti con la stessa Fondazione". La richiesta di messa in mora e l'indagine della Corte dei conti potrebbero quindi essere un problema non da poco.

Ma Ester Bonafede non è la sola nell'occhio del ciclone dalle parti di via Turati, la Fondazione si appresta a chiedere indietro una parte del compenso all'ex sovrintendente Giorgio Pace: secondo la Foss non avrebbe potuto prendere questo compenso perché già in pensione.