Chiesa palermitana in lutto, è morto a 48 anni don Mimmo Arnone

Per tutti era "don Mimmone". E' morto sabato sera all’età di 48 anni, don Domenico Arnone, che dal 2009 era il prete della parrocchia di San Nicola di Bari a San Nicola l’Arena, a Trabia. A stroncarlo è stato un malore. Il sacerdote è stato trovato morto nella sua abitazione e a nulla è servito l’intervento del 118. Da più di 10 anni era anche cappellano dei vigili del fuoco.

Dal suo profilo Facebook don Mimmo fino alla fine aveva divulgato fede e ricordava spesso, in questi giorni di quarantena, la massima: "Seppure Spiritualmente, ma restiamo uniti". Sotto shock la chiesa palermitana. "E' tornato in giovane età alla Casa del Padre don Domenico Arnone, per gli amici semplicemente e affettuosamente "Mimmone" - dicono dalla parrocchia San Giovanni Apostolo -. Era una persona e un sacerdote dal cuore nobilissimo. Chi lo incontrava anche per una sola volta, non poteva fare a meno di conoscere la sua genuinità, la sua pacatezza, la sua gentilezza, la sua tenera accoglienza. La chiesa di Palermo ha perduto un figlio prezioso. Carissimo Padre Mimmo, prega per noi, siamo certi che sei pienamente in Dio a sbellicarti di grazia e sante risate, come eri solito fare. Ave Maria...".