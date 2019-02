Schiacciato da un cassone: morto operaio edile a San Cipirello

Si allunga la lista delle morti sul lavoro nel Palermitano. Un operaio edile, Giuseppe Ciziceno, 54 anni, di San Giuseppe Jato, è morto a San Cipirello questa mattina, intorno alle 10.30. Ciziceno era un operaio di una ditta che si occupa dei servizi locali di raccolta dei rifiuti. L'uomo si trovava nel deposito dei mezzi dell'azienda in corso Trento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre stava alzando il cassone di un furgoncino Piaggio Porter, per cause ancora da accertare, è rimasto schiacciato tra lo scarrabile e la matrice.

L'operaio, che era in regola, è morto sul colpo. I sanitari del 118, immediatamente intervenuti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto il medico legale. Indagano i carabinieri, anche loro intervenuti poco dopo in corso Trento.

Solo ieri a Balestrate si sono celebrati i funerali di un'altra vittima del lavoro, Francesco Paolo Agrusa, operaio ventiseienne colpito a morte da un attrezzo caduto giù da un’impalcatura, a Corleone, mentre stava effettuando alcuni lavori sulla rete elettrica.

