Poliziotti nel centro scommesse, trovati 4 minorenni: multato il titolare

I poliziotti entrano nel centro scommesse e trovano quattro minorenni. E' successo a Santa Flavia. Multato il titolare del locale (R.R. le iniziali) di 23 anni. In azione gli agenti del commissariato di Bagheria "per contrastare il fenomeno delle scommesse illecite e delle ludopatie, con particolare riguardo alla salvaguardia dei minori". "I poliziotti - dicono dalla questura - hanno effettuato un controllo amministrativo, identificando numerose persone. Sono stati scovati anche quattro minorenni per i quali la presenza è assolutamente vietata. Per il titolare del locale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5 mila e 20 mila euro: il pagamento in misura ridotta è di 6.666 euro".

Nel corso dei controlli sono state elevante sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada, per un ammontare di tremila euro e sono state poste sotto fermo amministrativo due auto. Sono stati intensificati, inoltre, i controlli in merito alla detenzione di armi che dal mese di gennaio di questo anno hanno portato al ritiro di 70 fucili e 30 pistole (gran parte dei queste armi saranno destinate alla rottamazione).