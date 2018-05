Insulti e minacce sul web al Presidente Mattarella, indaga la Procura

La procura di Palermo ha aperto un fascicolo per offese e vilipendio ai danni del presidente della Repubblica. La decisione è arrivata dopo la pubblicazione, su alcuni social network, di offese e riferimenti espliciti alla morte del fratello di Mattarella, Piersanti, ex presidente della Regione ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980. L'inchiesta, al momento, è a carico di ignoti.

Il Capo dello Stato è finito nella bufera dopo il "no" alla nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia con il conseguente fallimento di un ipotetico governo Lega-M5S. M5S e Fdi hanno chiesto l'impeachment, mentre Salvini ancora non si è pronunciato. A sostegno del palermitano più illustre si è schierato il Pd, che ha organizzato un sit in davanti alla Real Fonderia mettendo da parte, almeno per qualche ora, le divisioni emerse dopo la pesante batosta elettorale.