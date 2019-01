Palermo nella morsa del maltempo: scatta l'allerta meteo gialla

La Protezione civile regionale ha diramato nel pomeriggio di oggi un avviso legato al maltempo che prevede per Palermo l’allerta gialla nella giornata di domani. Nella nota viene evidenziato che "sono previsti forti venti ed un generale sensibile calo delle temperature, specie nei valori minimi con valori molto bassi serali nel primo mattino e nelle ore serali".

"In particolare - si legge nel bollettino diramato - la Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta gialla per condizioni meteo avverse dalla mezzanotte di oggi". L'avviso CLICCA QUI PER LEGGERLO è valido fino alle 24 di domani.