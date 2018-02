Mario Biondo, sarà la procura generale di Palermo ad occuparsi del caso

La procura generale di Palermo si è attribuita l'inchiesta sulla morte del cameraman palermitano Mario Biondo, trovato impiccato nella sua abitazione di Madrid, nel maggio del 2013. Come si legge sul sito dell'Ansa la decisione, che accoglie l'istanza dei familiari del palermitano, segue la richiesta di archiviazione della Procura che dopo una riesumazione della salma, diverse rogatorie e l'analisi delle foto della stanza in cui fu scoperto il cadavere, aveva concluso per l'ipotesi del suicidio.

I familiari di Biondo, certi che si sia trattato di un delitto, hanno sempre sostenuto la necessità di nuovi approfondimenti, nonostante oltre tre anni di indagini, e hanno fatto opposizione alla richiesta di archiviazione chiedendo al pg di avocare a sé l'inchiesta.

Biondo era sposato con una nota giornalista spagnola, Raquel Sanchez Silva, che i magistrati siciliani hanno più volte interrogato, insieme ad altri testi. Gli investigatori spagnoli chiusero il caso sostenendo la tesi del suicidio. Dopo l'esposto dei familiari di Biondo i pm di Palermo aprirono un'inchiesta a carico di ignoti. Una vicenda assai intricata.

Biondo è stato trovato senza vita il 30 maggio 2013 a Madrid. Negli scorsi mesi La Vanguardia, quotidiano iberico, ha alimentato nuovi dubbi sul caso, riprendendo il rapporto firmato da un perito spagnolo, l'agente della scientifica dei Mossos d'Esquadra: "Un rapporto forense spagnolo indica che Mario Biondo potrebbe essere stato assassinato". Secondo la teoria del perito, il giovane palermitano potrebbe essere stato colpito alla testa mentre riposava sul divano di casa. "La nostra battaglia per scoprire la verità su chi ha ucciso nostro figlio andrà avanti", ha sempre sostenuto la mamma di Mario Biondo.