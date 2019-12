Zisa, il forte vento abbatte un albero in viale Castiglia: danneggiate quattro auto

Il forte vento che sferza su Palermo non si placa e si allunga la lista dei danni in città. Circa un'ora fa in viale Castiglia, all'incrocio con via Giorgio Maniace, alla Zisa, un albero si è spezzato finendo contro quattro auto parcheggiate. Per fortuna non ci sono stati feriti. Solo tanta paura per i residenti della zona che hanno allertato i vigili del fuoco intervenuti sul posto.

"Sono almeno 5 anni che gli alberi non vengono potano - racconta un residente a PalermoToday - e quando facciamo una segnalazione ci dicono che non essendo pericolosi non li possono toccare". Solo lo scorso 14 dicembre, sempre a causa del maltempo, un altro albero ha subito lo stesso destino.

Danneggiato anche il monumento ai caduti di piazza Vittorio Veneto: dalla statua si è staccata un pezzo di ardesia. I vigili del fuoco lo hanno messo in sicurezza.

