Condanna confermata in Cassazione, ex sindaco Montelepre si presenta in carcere

Giacomo Tinervia, arrestato nel 2013 con il blitz "Grande mandamento", era stato assolto in primo grado. Poi la sentenza in appello a 7 anni divenuta ormai irrevocabile. Era imputato per concorso in estorsione aggravata e induzione indebita a dare o promettere utilità