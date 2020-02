VIDEO | Denunciò il pizzo, il dramma di un imprenditore: "Lasciato solo, per le banche sono pericoloso"

Domenico D'Agati, geometra di 55 anni, tra il 2012 e 2013 ha denunciato i suoi estorsori, che lo avevano vessato durante la costruzione di un cantiere a Villabate, poi arrestati nell'ambito delle operazioni dei carabinieri Argo e Panta Rei. Da quel momento per lui si è fermato tutto: "Per le banche non sono finanziabile, dal mio Comune non ho nessuna risposta. Trovo la forza di andare avanti negli occhi di mia nipote"