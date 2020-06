Portati via pc, monitor e stampante alla Guadagna: terzo furto in poco più di un mese

Terzo furto in poco più di un mese al poliambulatorio della Guadagna. I ladri sono entrati ancora una volta all'interno del presidio territoriale di assistenza di via Giorgio Arcoleo portando via il computer, il monitor e la stampante che si trovavano nella stanza del direttore. Ad accorgersene questa mattina è stato il personale alla riapertura della struttura.

Oltre ai dispositivi elettronici, come se non bastasse, i ladri hanno forzato la gettoniera del distributore di caffè portando via poche decine di euro in monete. L’ultimo episodio risale allo scorso 10 giugno. Anche in quell’occasione i ladri avevano portato via pc e monitor dai alcuni uffici. A indagare sui raid gli investigatori della polizia dopo gli accertamenti della Scientifica.

