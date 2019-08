Zona via Altofonte, boato scuote mezzo quartiere: esplodono 7 bombole di gas

Un boato a ora di pranzo. Poi le fiamme e il panico. Siamo in via Cartiera, la continuazione di via Uccello, nella zona di via Altofonte-Olio di Lino, dove sono esplose diverse bombole di gas - sette secondo una prima ricostruzione - utilizzate per cucinare la "frittola”. E' successo poco prima delle 14.30. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme.

"L'esplosione si è verificata all'interno di una casa rurale - hanno spiegato dal 115 -. Sono in corso delle verifiche per capire se ci sono danni". Nella zona di via Altofonte in tanti hanno avvertito il boato. Poco dopo si è alzata una colonna di fumo nero visibile anche nei quartieri vicini.

Alcuni residenti sono stati soccorsi dai sanitari del 118, allertati dopo le numerose telefonate. Qualcuno è stato colto da attacchi di panico per le esplosioni e una donna incinta è stata visitata in ambulanza. Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno ascoltato alcuni testimoni e stanno indagando per chiarire le cause.