"Stop sfratti e sgomberi”, città invasa da striscioni di protesta

“Sanatoria delle case occupate”, “Autorecupero dei beni abbandonati”, “Stop sfratti e sgomberi”, “Case popolari per tutti”. E' quanto si legge in alcuni degli striscioni affissi in diverse zone della città dal Fronte di lotta per la casa. "La nostra azione - si legge in una nota - si basa su un continuo monitoraggio da una parte delle condizioni in cui versano i senza casa, di quali siano le loro esigenze (come l'ottenimento del buono casa piuttosto che della residenza finalizzata anche all'iscrizione a scuola dei figli) e, dall'altra, delle opportunità e possibilità che il territorio stesso può offrire se si attuasse, come giusto, un lavoro sinergico finalizzato alla risoluzione del problema".

Secondo il Fronte di lotta per la casa "sfratti e sgomberi devono assolutamente cessare perché non fanno altro che infliggere ulteriori colpi ai danni delle fasce più deboli i cui diritti fondamentali vengono ogni giorni negati. Assurdo è buttar fuori famiglie occupanti e non in grado di pagare l'affitto senza che vi sia da parte di chi governa un minimo sforzo per risolvere alla radice questa grave situazione. Le occupazioni, giuste e lecite nel quadro del totale disinteresse da parte delle istituzioni sia politiche che prefettizie, non sono altro che una semplice risposta atta a soddisfare, nella immediata fattività, il bisogno fondamentale di un tetto sopra la testa. L' incuranza dei poteri forti obbliga le fasce più deboli a vivere fra reati e illegalità. Insomma, le istituzioni sono assolutamente parte del problema se non la vera e propria causa. E' assurdo che le uniche misure sinora prese per ovviare alla situazione siano delle semplici soluzioni tampone che non sono assolutamente rispettose della dignità umana, ma utili soltanto per mantenere le famiglie sotto ricatto".



