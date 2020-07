Donna positiva al Covid partorisce al Cervello, mamma e figlia stanno bene

La neo mamma ha 33 anni ed è nata in Marocco. Era rientrata nei giorni scorsi dal paese d’origine passando per il pronto soccorso ostetrico di Partinico e poi per l'ospedale Ingrassia, da qui il nuovo trasferimento in via Trabucco. La bimba è nata col cesareo per evitare complicanze