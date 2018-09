Aggredita mentre corre in Favorita: "Voleva trascinarmi tra i cespugli e violentarmi"

Avrebbe subito un’aggressione a scopo sessuale da uno sconosciuto dentro il parco della Favorita. Una donna quarantasettenne è stata aggredita alle 14 di oggi, in pieno giorno, vicino al cosiddetto piazzale dei Matrimoni mentre faceva jogging ed è riuscita a divincolarsi sfilandosi la maglietta per evitare la presa.

L’uomo - secondo il racconto della donna - ha provato a tirarla verso di sé trascinandola verso le sterpaglie e la tratteneva mentre compiva atti osceni. La donna, con un movimento improvviso, è riuscita a levarsi la maglietta per fargli mollare la presa. Poi correndo a perdifiato è uscita in strada.

"In quel momento - spiegano dal comando della polizia municipale - è intervenuta una pattuglia di agenti del nucleo ippomontato, di stanza al parco della Favorita, che nel giro di pochi attimi ha individuato un ventiseienne di Borgetto, che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima. Portato in caserma è stato identificato e denunciato all'autorità giudiziaria". La donna, ancora sotto choc per lo spavento, ha rifiutato l’intervento dell’ambulanza e preferito procedere immediatamente alla querela.