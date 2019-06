Mezzomonreale, bus Amat centrato da una bottiglia: danneggiato il parabrezza

Un autista stava percorrendo via Umberto Maddalena al volante di un mezzo della linea notturna quando è avvenuto l'episodio. Sul posto la polizia. Secondo episodio in una settimana dopo la sassaiola contro un bus della linea 7 in corso dei Mille