Denunciati per occupazione di suolo pubblico in corso Finocchiaro Aprile, c'è Nino u Ballerino

C'è anche Nino u Ballerino, all'anagrafe Antonino Buffa tra le persone che sono state denunciate per occupazione del suolo pubblico dopo il blitz di carabinieri e vigili in corso Finocchiaro Aprile. Il noto focacciere, 39 anni, diventato celebre grazie ai suoi movimenti durante la preparazione del panino con la milza è stato denunciato insieme ad altri sei ambulanti.

In azione i carabinieri della compagnia di San Lorenzo e gli agenti della polizia municipale che sono entrati in azione martedì pomeriggio per verificare che parte delle sedie e dei tavolini della focacceria occupavano la sede stradale senza le necessarie autorizzazioni. I carabinieri hanno notificato la denuncia. La difesa di Nino il Ballerino è stata riportata dall'agenzia Ansa: "Io ho le carte in regola, chiarirò tutto. Sono un professionista e lavoro rispettando le leggi".

In totoale, al termine del blitz, sono stati sequestrati circa 330 chili di alimenti, che sono stati poi devoluti in beneficenza, ed elevate 36 contravvenzioni al codice della strada per mezzi in sosta vietata ed auto in doppia e perfino in tripla fila. Il totale delle multe ammonta a 2.413 euro. "I commercianti avevano occupato gran parte della sede stradale creando intralcio alla circolazione", hanno spiegato i carabinieri.